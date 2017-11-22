Причиной смерти бывшего премьера ЛНР стали пытки

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Геннадий Цыпкалов умер от пыток, а не покончил с собой, как говорилось ранее. Об этом в среду, 22 ноября, сообщается на сайте Министерства государственной безопасности ЛНР.

В заявлении отмечается, что об этом рассказал следователь Генпрокуратуры республики Алексей Олейник, явившийся в МГБ с повинной. По его словам, он присутствовал при вскрытии Цыпкалова, которого ранее привезли в надзорный орган на допрос. Видеозапись беседы с Олейником опубликована на YouTube-канале ведомства.

Видео: МГБ ЛНР / YouTube

«Первичные результаты, те, которые не написаны на бумаге, просто переданы на словах, были таковы, что у Цыпкалова сломаны ребра по обеим сторонам тела и была асфиксия. Была на месте обнаружена петля на шее, странгуляционная борозда. А в выводах причиной смерти указали только асфиксию», — сказал Олейник.

Следователь добавил, что участвовал в судмедэкспертизе вместе по указанию начальника управления Генпрокуратуры ЛНР Сергея Рахно.

Ранее 22 ноября сообщалось, что Рахно и исполняющий обязанности генпрокурора республики Виталий Подобрый задержаны. Здание Генпрокуратуры ЛНР взяли штурмом.

В сентябре СМИ передавали, что Цыпкалов покончил с собой.