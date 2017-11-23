Клинтон заподозрила Обаму в своем поражении на выборах

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что она проиграла на выборах в 2016 году в том числе из-за бывшего главы государства Барака Обамы. Об этом она рассказала в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, сообщается на сайте журналиста.

По словам бывшего госсекретаря, она гордится тем, что работала в администрации Обамы. «Я была согласна не со всеми решениями Обамы, но я считаю, что он сделал то, что было нужно для спасения экономики, которая как мы все помним, находилась в отчаянном состоянии», — пояснила политик.

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Клинтон отметила, что «когда ты стремишься стать следующим президентом от собственной партии, существует встречный ветер истории, который дует против тебя». «Это вызов (...) Когда ты одновременно и кандидат, защищающий многие области, с которыми согласен, и при этом продвигающий измененную повестку дня, как это пыталась сделать я, часто бывает трудно преуспеть во втором. Поэтому я действительно думаю, что в этом была проблема», — заявила бывший кандидат в президенты.

Политик также добавила, что российские граждане, воодушевленные ее оппонентом [кандидатом от республиканцев] Дональдом Трампом, делали все возможное для того, чтобы найти на ее частном сервере компромат на нее.

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Хиллари Клинтон считалась безусловным фаворитом гонки, однако в итоге победу одержал республиканец Трамп. Его инаугурация состоялась 20 января.