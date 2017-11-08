Раскрыт сговор американских СМИ по поддержке Хиллари Клинтон

Мейнстримовые американские СМИ целенаправленно искажали информацию о здоровье кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, чтобы помочь ей победить. Об этом колумнист Майкл Гудвин пишет на сайте The New York Post, ссылаясь на книгу временной главы Демократической партии Донны Бразил.

В книге женщина указывает, что после инцидента 11 сентября 2016 года — когда Клинтон приехала на памятные мероприятия в Нью-Йорке и упала по дороге в машину — она всерьез думала о том, чтобы заменить ее в избирательном бюллетене на другого политика. Больше всего она склонялась в сторону тогдашнего вице-президента Джозефа Байдена и сенатора Кори Букера, однако после звонка Байдена решила ничего не менять. Как указывает Гудвин, Бразил обсуждала это с коллегами, однако ни одно СМИ не написало об этом.

Кроме того, как отмечает Гудвин, в СМИ часто выносились истории о том, что Дональд Трамп «непригоден» для президентства, в то время как аналогичные сюжеты про Клинтон не печатались, а их авторы высмеивались. Например, корреспондент NBC News Эндрю Рафферти рассказал, что во время выступления в Огайо Клинтон так закашлялась, что не смогла закончить речь. Он подвергся критике и осмеянию не только со стороны кампании Клинтон, но и со стороны коллег.

Ранее, 3 ноября, стал известен механизм тайной борьбы Клинтон с оппонентами — ее предвыборный штаб фактически контролировал работу Национального комитета Демократической партии (НКДП) еще до того, как она была выдвинута официальным кандидатом от демократов летом 2016 года.

Тогда Бразил рассказала, что у Демократической партии был большой долг, который штаб Хиллари Клинтон помог погасить. Таким образом, партия фактически перешла под контроль кампании бывшего госсекретаря, о чем неоднократно заявляли в лагере Сандерса.