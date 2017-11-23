Россиянин зарезал назвавшего его геем приятеля

В Хабаровске 27-летний мужчина ударил ножом приятеля, обозвавшего его «лицом нетрадиционной сексуальной ориентации». Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в четверг, 23 ноября.

Потерпевший получил рану в область бедра и скончался от потери крови.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении СК.

По данным следствия, ссора на почве отношения к сексуальной ориентации произошла между мужчинами 20 июня во время совместного распития спиртного. После того как в ход пошло холодное оружие, «конфликт был исчерпан, через некоторое время мужчины легли спать». О том, что его обидчик умер, обвиняемый узнал только утром.

По факту произошедшего возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). «В ходе следствия злоумышленник дал признательные показания», — добавили в СК.

В августе американскому рэперу Натаниэлю Гловеру, известному как Kidd Creole, предъявили обвинение в убийстве ножом бездомного в Нью-Йорке за то, что тот обозвал его «гейской марашкой».