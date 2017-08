Рэпер из Grandmaster Flash зарезал обозвавшего его геем бомжа

Рэпер Натаниэль Гловер, более известный как Kidd Creole из хип-хоп-команды Grandmaster Flash and the Furious Five, зарезал бомжа в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.

Исполнителя арестовали и предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, Гловер два раза ударил бездомного мужчину ножом в грудь и один раз в голову после того, как тот обозвал его «гейской марашкой».

Пострадавший, который был опознан как 55-летний Джон Джолли, скончался в больнице Белльвю.

Инцидент произошел во вторник в районе Мидтаун (Средний Манхэттен). 57-летнего Kidd Creole вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

По информации агентства, Гловер решил, что бездомный к нему пристает.

Группа Grandmaster Flash and the Furious Five была основана в Южном Бронксе Нью-Йорка в 1978 году. Среди хитов коллектива — Freedom, The Message, Supperrappin', Flash to the Beat и We Rap More Mellow.