Канье Уэст решил засудить обвинивших его в курении марихуаны страховщиков

Американский рэпер Канье Уэст подал иск к лондонской страховой фирме Lloyd's. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Исполнитель требует возместить ему 10 миллионов долларов ущерба, который он понес после того, как отменил остаток своего тура в ноябре 2016 года.

Согласно исковому заявлению, страховка Уэста должна покрыть все расходы, которые понесли он и компания Very Good Touring, Inc. Также отмечается, что в Lloyd's не предоставили четкого объяснения, почему эти суммы не были выплачены, а также не сообщили, готовы ли заплатить в будущем.

«Они дали понять, что факт употребления Канье марихуаны даст им основание отклонить заявку и при этом удержать сотни тысяч долларов, заплаченных за страховку», — говорится в документе.

21 ноября 2016 года Уэст отменил 21 концерт тура Saint Pablo, не объяснив причину своих действий. На следующий день он был экстренно госпитализирован в одну из калифорнийских больниц, где должен был пройти психиатрическое обследование.

