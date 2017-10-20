Зарезавший гадалку за несбывшиеся предсказания волгоградец пойдет под суд

В Волгограде в суд направлено дело местного жителя, убившего гадалку. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает прокуратура Краснооктябрьского района города.

Следствие считает, что 60-летний мужчина обращался к 59-летней потерпевшей за эзотерическими услугами с 1997 года. «Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах», — говорится в сообщении ведомства.

Издание «Волгоград News» уточняет, что многое из предсказанного гадалкой не сбылось. Что именно она пообещала клиенту, не уточняется.

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В мае 2017 года, находясь дома у гадалки, волгоградец набросился на нее с ножом и нанес 13 ранений в область груди и живота. Женщина умерла. Установлено, что убийца страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии. Он во всем признался и рассказал следователям о подробностях случившегося.

Прокуратура просит суд отправить подозреваемого на принудительное лечение.

В мае депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность для лиц, незаконно занимающихся народной медициной и оккультно-магической деятельностью.