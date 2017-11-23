Авторы «Рика и Морти» рассказали трогательную историю мистера Жопосранчика

Создатели анимационного сериала «Рик и Морти» опубликовали специальный эпизод мультфильма ко Дню благодарения. Ролик опубликован на YouTube-канале Adult Swim.

Видео посвящено персонажу по имени Мистер Жопосранчик (Mr. Poopybutthole). В ролике рассказывается трогательная история его жизни с самого детства, которую он вспоминает, разглядывая снимки в фотоальбоме.

«Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. В основе сюжета — фантастические приключения ученого-алкоголика Рика и его неуверенного в себе внука Морти.