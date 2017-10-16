Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса

Американец обменял автомобиль на пакетик сычуаньского соуса, который упоминался в сериале «Рик и Морти». Об этом сообщает издание Huffington Post.

Он уговорил 23-летнюю Рейчел Мэри из города Макомб, штат Мичиган, отдать соус в обмен на подержанный Volkswagen Golf 2000 года. По его словам, ему нужен этот соус, а ездит он на другой машине.

Мэри купила соус 7 октября — она приняла участие в акции, которую проводил «Макдоналдс». Девушка потратила 45 минут, чтобы добраться до Детройта, отстояла многочасовую очередь и приобрела пакетик, который появился в продаже на один день.

Когда она опубликовала фотографию соуса в Facebook, на нее посыпались предложения от любителей сериала, которые не успели его купить. Мэри согласилась на автомобиль.

В одной из серий «Рика и Морти» главный герой рассказал о своей одержимости сычуаньским соусом, который продавали в «Макдоналдсе» в честь премьеры диснеевского мультфильма «Мулан» в 2008 году. Компания решила воспользоваться интересом поклонников сериала и объявила, что 7 октября ограниченная партия соуса поступит в некоторые рестораны сети.

«Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. В основе сюжета — фантастические приключения страдающего алкоголизмом ученого Рика и его внука Морти.

В апреле сообщалось, что житель британского города Ипсвич продал на eBay соус из «Макдоналдс» за 14,7 тысячи долларов (828 тысяч рублей).