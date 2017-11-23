Найден аргумент в пользу одной 45-сантиметровой пиццы против двух по 30

Блогер Дмитрий Бачило поделился в Twitter открытием: он подсчитал, что покупать одну 45-сантиметровую пиццу выгоднее, чем две по 30 сантиметров. Бачило рассчитал площадь пицц, исходя из их диаметра, через число Пи.

Откровение порадовало многих пользователей. «Самый умный твит за все время существования Twitter», — констатирует Mr.Petrov‏.

Некоторые взглянули на эти выводы под другим углом. «А если взять за больше не диаметр, а вес? К примеру, у меня в городе 30 сантиметров весит 750, а 45 сантиметров 1000-1200. И что-то мне подсказывает, что две по 30 больше», — подозревает Виктор Волынкин. «Так не факт, что там начинки больше. Около 30 процентов веса занимает толстое тесто на бортах», — спорит с ним Че Бухару.

Кое-кто посчитал, что блогер вообще использовал неправильный алгоритм для сравнения величины пицц. Бачило назвали недоматематиком. «Две пиццы по 30 сантиметров, это то же самое, что и одна диаметром 60 сантиметров. Назовем Х, а пиццу диаметром 45 — Y. соответственно, площадь Х= (60/2)^2*3,14=2827.4334 , Y=1590.4313. Следовательно Х>Y», — утверждает Zloy_nosok, но ему тут же объяснили, что его подсчеты неверны.

Несмотря на зримую выгоду от покупки одной пиццы диаметром 45 сантиметров, некоторые продолжат покупать две по 30, считают пользователи. Один из них объяснил логику такого поведения. «Мама математик. Она всегда покупала одну большую. Ну и потом точно так же показала почему. Но когда жрать хочется, а делиться — нет, тогда не думаешь, где больше. А покупаешь по две маленькие, чтоб каждый свою жрал», — растолковал он.

Твит о пицце стал вирусным. Его лайкнули больше 1,5 тысячи микроблогеров, еще 500 сделали ретвит.