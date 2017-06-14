Студенты согласились «слить» данные друзей за пиццу

Ученые Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института провели совместное исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что большинство студентов готовы передать личные данные друзей и близких в обмен на пиццу. Об этом пишет MarketWatch.

Отобранных для опроса студентов попросили предоставить адреса электронной почты друзей, и 94 процента респондентов согласились сделать это безвозмездно. В группе, где за «слив» данных молодым людям предложили пиццу, этот показатель достиг 98 процентов.

Как отмечает MarketWatch, исследование подтверждает, что убеждения окружающих о необходимости защищать персональные данные расходятся с их реальными действиями. Так, в начале 2017 года специалисты по безопасности определили, что самым популярным в мире паролем по-прежнему остается «123456».

Пользователи используют для защиты своих аккаунтов комбинации, которые легче всего запомнить. Среди популярных паролей также присутствуют «123456789», «qwerty», «12345678», «111111» или просто «password».