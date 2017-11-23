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Американка убила возлюбленного-зека метамфетаминовым поцелуем

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Жительница штата Орегон (США) приговорена к двум годам тюрьмы после непреднамеренного убийства своего возлюбленного. Он скончался от шариков, наполненным метамфетамином, которые партнерша передала ему во время поцелуя. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в июне 2016 года. 46-летняя Мелисса Энн Блэр (Melissa Ann Blair) пришла на свидание к 41-летнему Энтони Пауэллу (Anthony Powell) в тюрьму, так как тот отбывал пожизненное заключение за убийство тещи при отягчающих обстоятельствах. Они поцеловались, при этом Блэр передала ему изо рта в рот семь маленьких шариков с метамфетамином.

Пауэлл проглотил шарики, чтобы таким образом пронести их в камеру, но вскоре два из них лопнули и отравили мужчину.

Окружной судья Марко Эрнандес (Marco Hernandez) пояснил, что такому способу доставить наркотики в тюрьму Пауэлл сам научил партнершу. «Трагично и грустно, но он разделяет с ней ответственность за свою смерть», — сказал он.

После освобождения Блэр предстоит принять участие в программах психического здоровья и лечения наркозависимости.

Метамфетамин — психостимулятор, отнесенный к наркотическим веществам из-за того, что вызывает сильную зависимость. Иногда ограниченно применяется в медицине. В США популярен сериал «Во все тяжкие», в котором учитель химии Уолтер Уайт, узнав, что болен неизлечимой формой рака, начинает синтезировать этот наркотик вместе с бывшим учеником.

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