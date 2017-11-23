Пьяная украинка выпала из-за руля и заснула на дороге

Пьяная женщина-водитель выпала из автомобиля и заснула на асфальте в украинской столице. Об этом сообщается в группе «Киев Оперативный» в Facebook.

Как рассказал автор поста, он выгуливал пса на проспекте Правды. В какой-то момент мужчина обратил внимание на корейский внедорожник, движущийся по пешеходной зоне возле одного из домов. За рулем автомобиля была женщина, рядом с ней сидела пассажирка.

«С первого взгляда понял, что с ними что-то не так: жестикуляция, мимика, стеклянный взгляд. (...) Остановились они прямо у входа на детскую площадку. Как только начали выходить, "походон" выдал моментально», — рассказал он.

Мужчина вызвал стражей порядка, они подоспели к тому моменту, как автомобиль вновь тронулся. «Дамы очень возмутились, что их остановили. Водитель хотела выйти и что-то объяснить полицейским, но выпала из машины. Перегарище — труба, как от старых алкашей», — написал автор.

По его словам, женщина отказывалась подниматься с асфальта, не смогли с ней справиться и сотрудники правоохранительных органов. Затем водитель просто стала засыпать на дороге. В итоге пришлось вызывать скорую помощь. Медики констатировали у женщины крайне сильное опьянение, ее пришлось госпитализировать.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде составляет 10 200 гривен (22,5 тысячи рублей), при этом права у водителя отбирают на год. При повторном нарушении в течение года водитель должен заплатить уже в два раза больше, его лишают возможности управлять транспортным средством на два-три года.