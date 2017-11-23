Раввин рассказал о признании Севастополя российским на всемирном конгрессе

Раввина Севастополя Биньямина Вольфа на Всемирном еврейском конгрессе назвали представителем российского города. Об этом Вольф сообщил ТАСС.

«Это самая влиятельная еврейская организация по всему миру, я очень рад, что она признает Крым и Севастополь в составе России. Я уверен, что за этим и все остальные организации мира придут к этому, и государственные», — сказал раввин.

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выразил мнение, что признание севастопольского раввина представителем России — наглядное подтверждение того, что в политике «зачастую обходные пути гораздо короче прямых линий». «Самая авторитетная организация еврейского мира, скажем так, подтвердила, что полуостров имеет российский статус. Хотят это видеть политики Запада или нет, уже не важно. Представители 5 тысяч еврейских общин разъедутся по миру после конгресса с убеждением, что Севастополь — это Россия», — добавил Белик.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.