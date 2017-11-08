В Крыму задумались о создании Кремниевой долины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики продолжают работать над созданием на полуострове аналога Кремниевой долины. Об этом он сказал в среду, 8 ноября, передает агентство «Крыминформ».

«Думали, как создать здесь центр наподобие Силиконовой долины, и думаем, как это сделать. У нас хорошие молодые ребята-программисты, многие из них уехали с Украины, чтобы работать в безопасности. Они могут в удаленном доступе оказывать какие-то услуги, и мы пытаемся такую группу сейчас сформировать и создать под них площадку», — заявил Аксенов.

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На полуострове не первый раз задумываются о развитии высоких технологий. В сентябре 2014-го Аксенов уже говорил о планах по созданию Кремниевой долины. По его словам, при этом должен быть использован и советский опыт. Он предложил рассмотреть вопрос о создании в Симферополе крымского отделения Российской академии наук (РАН). По его мнению, это должно способствовать внедрению «достижений научной мысли» в современные промышленные и аграрные технологии.

Кремниевая долина — технологический центр, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Территория отличается большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи.