В Крыму объявили золотой век археологии

Крым переживает золотой век археологических исследований. Об этом сообщил заместитель председателя госкомитета крымского правительства по охране культурного наследия Вячеслав Зарубин, передает РИА Новости.

«Тенденция с 2014 года традиционная, археология переживает в Крыму бум. Мы между собой говорим, что сегодня "золотой век" крымской археологии. Это связано с крупными проектами, которые реализуются. Когда-то что-то подобное было при строительстве Северо-крымского канала (в 1961—1971 годах), хотя сейчас масштабы более крупные, связанные с огромными инфраструктурными проектами», — сказал Зарубин.

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По его словам, министерство культуры РФ выдало 124 разрешения (открытых листов) на археологические раскопки на полуострове. «Это очень много. Если мы сравним с периодом до 2014 года, то там разговор шел от 20 до 40 открытых листов. Открытий достаточно много, музейные фонды активно пополняются. Находки все хранятся в Крыму, пополняя наши крымские коллекции, никто их никуда не вывозит», — отметил представитель крымского правительства.

В Симферополе 13 ноября археологи обнаружили остатки средневекового дворцового комплекса калга-султана — второго человека в Крымском ханстве. Ученые нашли, в частности, монеты, осколки керамической посуды и стекла периода Крымского ханства.

В октябре ученые нашли древнейший русский мост на полуострове — в Белогорском районе Крыма у деревни Некрасово (бывший Мелек). Конструкция сложена из тесаного природного камня. Длина сооружения — около 30 метров, ширина — около 8 метров, ширина арки — не более 2 метров.