Археологи нашли в Крыму древних Барби

Ученые Института археологии РАН в ходе раскопок при строительстве трассы «Таврида» открыли в окрестностях Керчи сельскую усадьбу времен Римской империи, где жили представители «среднего класса» Боспорского царства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ИА РАН.

«Эта усадьба очень показательна для той эпохи, она хорошо демонстрирует быт среднего боспорца. При раскопках мы не обнаружили ни дорогих импортных вещей, ни золотых или серебряных монет, ни предметов роскоши, но была найдена посуда, инструменты, недорогие украшения, статуэтки, в том числе терракотовые марионетки с подвесными руками и ногами. Их можно назвать "эллинистическими Барби"; это были детские игрушки», — рассказал руководитель экспедиции из Института археологии РАН Сергей Внуков.

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Боспорское царство — античное государство в Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе). Столица — Пантикапей. Образовалось около 480 года до нашей эры в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах, а также вхождения Синдики. Вошло в состав Византии в первой половине VI века.