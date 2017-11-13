В Симферополе обнаружили средневековый ханский дворец

Группа археологов, проводящих раскопки на улице Воровского в центре Симферополя, обнаружила остатки древних инженерных коммуникаций. Ученые уверены, что это следы средневекового дворцового комплекса калга-султана — второго человека в Крымском ханстве, передает РИА Новости.

Ученые нашли, в частности, монеты, осколки керамической посуды и стекла периода Крымского ханства. Руководитель раскопок, научный сотрудник института археологии Крыма Эмиль Сейдалиев пояснил, что обнаружить дворец удалось благодаря историческим источникам. «Место было определено достаточно давно и известно нам по различным историческим источникам. Например, писание Петра Симона Палласа. Изначально запланировано несколько шурфов, которые могут локализовать культурный слой. В одном из них мы обнаружили посуду, остатки строительной керамики, черепицу, керамические трубы и монеты Ханского периода», — указал он.

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По словам директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко, сложностью является то, что никакой информации о том, как выглядел дворец, нет. «До нас не дошли ни гравюры, ни другие изображения этого дворца, но место его положения удалось локализовать ученым еще вначале XX века», — говорит он.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что этот объект будет внесен в реестр памятников культурного наследия.

25 октября археологи обнаружили древнейший русский мост в Крыму. Он найден в Белогорском районе полуострова у деревни Некрасово (бывший Мелек). Конструкция сложена из тесаного природного камня. Длина сооружения — около 30 метров, ширина — около 8 метров, ширина арки — не более 2 метров.