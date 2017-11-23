Общественных наблюдателей призвали предотвращать конфликты на выборах президента

Наблюдателям на выборах президента от общественных палат следует не только фиксировать нарушения, но и предотвращать конфликтные ситуации, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества (СПЧ), один из руководителей мониторинговой группы Совета по наблюдению за выборами Игорь Борисов. Его слова приводит ТАСС в четверг, 23 ноября.

«Общественная палата (ОП) должна выступить гарантом реализации общественных инициатив, направленных на общественное наблюдение на избирательных участках, чтобы не попасть в ловушку лжедемократии, не переместить [на задний план] главного участника избирательного процесса — избирателя, не подменить его наблюдателем», — сказал Борисов на пресс-конференции.

Он отметил, что ОП в этой связи должна четко проработать критерии работы наблюдателей.

21 ноября секретарь ОП Валерий Фадеев сообщил о намерении подготовить примерно 100 тысяч наблюдателей для участия в президентских выборах.

В октябре в Госдуму был внесен проект закона, который позволяет Общественной палате и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов главы государства.На этой неделе законопроект был принят нижней палатой парламента во втором, основном чтении.

Очередные выборы главы государства пройдут 18 марта, избирательная кампания должна стартовать в декабре. К настоящему моменту, помимо Жириновского, о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент пока не сообщал о планах участвовать в кампании.