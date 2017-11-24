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Лас-вегасский стрелок выпустил в толпу более 1100 пуль

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Полиция подсчитала количество выстрелов, сделанных лас-вегасским стрелком Стивеном Пэддоком в ночь на 2 октября. Как сообщил шериф округа Кларк в Неваде, преступник выпустил в толпу свыше 1100 пуль, пишет Las Vegas Review-Journal.

По словам стража порядка, в гостиничном номере Пэддока было найдено еще около четырех тысяч патронов. Также полиция обратила внимание на часть единиц оружия, которые оказались заклинены.

Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе, а потом покончил с собой. В результате погибли 58 человек, пострадали более 500.

Мотивы стрелка по-прежнему остаются невыясненными.

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