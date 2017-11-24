Испытание российского супероружия попало на видео

На полигоне екатеринбургского завода «Уралтрансмаш» проведены испытания модернизированной артустановки 2С19М2, способной вести стрельбу в режиме огневого налета. Видео представило ТАСС, назвав изделие супероружием.

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Впервые на новой 2С19М2 применен режим «огневого налета одним орудием». Самоходная гаубица 2С19М2 Мста-С калибра 152 миллиметра, отмечает информационное агентство, считается лучшей в мире.

У 2С19М2 «Мста-С» появилась модернизированная прицельная скорострельность (до десяти выстрелов в минуту) и повышена точность наведения. В башне установки присутствует баллистический вычислитель, аппаратура топопривязки и ориентирования по ГЛОНАСС или GPS, а аппаратура имеет возможность длительного хранения информации.