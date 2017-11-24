В Подмосковье внедрят цифровую систему управления городами

Власти Подмосковья разрабатывают аналогичную применяемой в Сеуле систему «Умный город», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 24 ноября.

«Сегодня мэр Сеула нас принимал, и мы обсуждали систему "Умного города", систему автоматизированного управления городом, когда интерактивная карта помогает видеть все, что происходит на территории, — и вопросы общественного транспорта, качество дорог. Мы такую систему разрабатываем, в самое ближайшее время будем тестировать и запускать ее у нас в Московской области», — сказал Воробьев.

По его словам, эта технология позволит видеть наиболее чувствительные проблемные места в регионе и немедленно на них реагировать.

Ранее в пятницу в рамках роуд-шоу Южной Корее Андрей Воробьев встретился с мэром Сеула Паком Вонсуном. После обсуждения инвестиционного сотрудничества градоначальник продемонстрировал российскому чиновнику уникальную цифровую систему наблюдения «Умный город». На экран, установленный в рабочем кабинете Вонсуна, выводится информация о разных сферах жизни мегаполиса — дорожно-транспортная ситуация, ДТП, пожары, работа коммунальных служб, состояние культурных объектов, уровень загрязнения воздуха и многое другое. Каждые десять минут все показатели обновляются, что позволяет в режиме реального времени следить за ситуацией в городе.

После ознакомления с цифровыми технологиями представители Московской области во главе с Воробьевым презентовали бизнес-потенциал региона в южнокорейской провинции Кенгидо.

Роуд‑шоу Подмосковья в Южной Корее стартовало 23 ноября. Первый день мероприятия губернатор Мособласти назвал успешным.