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Мэр Сеула познакомил подмосковного губернатора с системой «Умный город»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с мэром Сеула Паком Вонсуном в рамках роуд-шоу Южной Корее. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 24 ноября.

«Благодаря работе наших лидеров сегодня часто можно видеть российские делегации в Сеуле и других городах, а соответственно корейских наших друзей — в России. Мы сделали презентацию нашего региона для того, чтобы корейский бизнес знал возможности нашего совместного партнерства. Мы также слышали об "Умном городе", который сделали вы. И сегодня хотелось бы посмотреть, как работает система управления, система администрирования большим мегаполисом», — сказал Воробьев.

Губернатор также пригласил южнокорейских чиновников посетить Подмосковье и ознакомится с работой регионального правительства: «Мы с Москвой тоже представляем большой столичный мегаполис, численностью более 20 миллионов человек».

Мэр Сеула по просьбе Воробьева продемонстрировал уникальную цифровую систему наблюдения «Умный город», установленную в его кабинете. На большой экран выводится информация о разных сферах жизни мегаполиса — дорожно-транспортная ситуация, ДТП, пожары, работа коммунальных служб, состояние культурных объектов, уровень загрязнения воздуха и многое другое.

«В последние 15 лет Сеул занимает первое место семь раз подряд по оценке уровня развития электронного правительства в мире, это оценка ООН. Мы неустанно проводим исследования — как можно внедрять цифровые технологии для управления городом. На практике мы внедряем нужные технологии. В режиме реального времени я могу узнать о ситуации в городе, каждые 10 минут обновляются новости, и можно исправить проблемы», — рассказал Вонсун.

В завершение встречи мэр выразил готовность развивать партнерские отношения с Московской областью.

В ходе первого дня роуд-шоу, 23 ноября, Андрей Воробьев встретился с президентом компании Lotte Group Хванг Гак Ку, а также с главой комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем. Кроме того, губернатор сообщил о планах создать на территории региона индустриальный парк для южнокорейских компаний.

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