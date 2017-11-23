Воробьев анонсировал создание южнокорейского индустриального парка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках роуд-шоу в Сеуле обсудил с главой комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем взаимовыгодное сотрудничество. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас есть идея организовать специальный индустриальный парк, где преимущественно могут располагаться корейские компании, которые знают специфику торговли, специфику переработки, например морепродуктов и других товаров», — сказал Воробьев на конференции в Сеуле.

Губернатор также подчеркнул, что для Подмосковья очень важна поддержка республики в поиске предпринимателей, с которыми можно было бы развивать различные проекты.

В свою очередь, Сон Ен Гиль подтвердил заинтересованность в выходе южнокорейских компаний на территорию Московской области, в частности медицинского кластера. По его словам, 7 декабря будет создан совет по экономическому сотрудничеству между предприятиями двух стран. Также он напомнил, что в настоящий момент в России работают около 600 корейских компаний.

17 ноября исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Подмосковья Кирилл Бычков сообщил, что до конца следующего года на территории Московской области планируется открыть 19 новых индустриальных парков.

Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, управляемая специализированной компанией.