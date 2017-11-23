Воробьев оценил роуд‑шоу Подмосковья в Южной Корее

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил первый день роуд-шоу инвестиционной привлекательности региона в Южной Корее. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 23 ноября.

«Очень успешно прошла презентация роуд-шоу нашего региона. Впервые заявилось такое количество участников, порядка 150. Очень приятно, что не хватило мест», — сказал глава региона.

Воробьев особо отметил, что южнокорейские бизнесмены «изъявили практическое желание прийти в Россию»: «В частности, наш регион рассматривают как приоритетный для совместного партнерства».

В ходе первого дня Андрей Воробьев встретился с президентом компании Lotte Group Хванг Гак Ку, а также с главой комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем. Кроме того, губернатор сообщил о планах создать на территории региона индустриальный парк для южнокорейских компаний.

24 ноября в рамках роуд-шоу в Сеуле у делегации Московской области запланированы еще несколько мероприятий.

Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, управляемая специализированной компанией.