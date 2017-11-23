Губернатор Подмосковья встретился с президентом компании Lotte в Сеуле

Возглавляющий делегацию Московской области губернатор Андрей Воробьев в рамках роуд-шоу в Сеуле встретился с президентом компании Lotte Group Хванг Гак Ку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 23 ноября.

«В Московской области мы стараемся оказывать персональное максимальное содействие бизнесу. Представляем льготные особенные уникальные условия тем, кто тестирует Россию и Подмосковье, в частности. Мы можем предоставить землю по номинальной стоимости, можем компенсировать затраты на инфраструктуру, которые тратят компании при строительстве заводов, можем предоставить территорию под индустриальный парк, можем компенсировать капитальные затраты в определенных сферах бизнеса, например, гостиниц, до 20-25 процентов», — рассказал Воробьев.

Ранее в четверг губернатор, выступая на конференции «Московская область: комфортный российский регион для бизнеса», сообщил о планах создать на территории региона индустриальный парк для южнокорейских компаний. Перспективы инвестиционного сотрудничества он обсудил с главой комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.

20 ноября Воробьев в ходе роуд-шоу в Токио провел встречу с руководством дочерней компании корпорации Sysmex Corporation, мирового лидера по разработке диагностических решений и внедрению программного обеспечения для медицинских лабораторий. Стороны обсудили этапы запуска на территории Ногинского района первого в России завода по производству смесей и реагентов-анализаторов, которые позволяют выявлять скрытые заболевания на различных стадиях.

Lotte Group основана в 1967 году. Это крупнейший в Республике Корея конгломерат, объединяющий более 60 компаний. С 1997 года в Москве действует компания «Лотте Рус». В 2007 году в Калужской области компания построила фабрику по производству снэков, а в Москве – торгово-офисный центр «Лотте Плаза».