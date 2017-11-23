Власти Подмосковья рассказали об участии иностранцев в фармацевтическом кластере

Свыше восьми иностранных компаний подтвердили свое участие в фармацевтическом проекте в подмосковном Пущине, заявил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в рамках роуд-шоу в Сеуле. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 23 ноября.

«В настоящий момент на территории нашего региона реализуется один из самых больших проектов по фармацевтике в наукограде Пущино. Там будет создана промышленная площадка, участие в которой подтвердили более восьми компаний, все являются иностранными», — сказал Буцаев.

Ранее в четверг губернатор Андрей Воробьев, выступая на роуд-шоу, сообщил о планах создать на территории области индустриальный парк для южнокорейских компаний. Перспективы инвестиционного сотрудничества он обсудил с главой комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем. «На сегодня около 600 корейских компаний работают в России. Наш комитет помогает выводить корейские компании на российский рынок, в Московской области, в частности, в сфере медицины», — рассказал Гиль.

20 ноября подмосковный губернатор в ходе роуд-шоу в Токио провел встречу с руководством дочерней компании корпорации Sysmex Corporation, мирового лидера по разработке диагностических решений и внедрению программного обеспечения для медицинских лабораторий. Стороны обсудили этапы запуска на территории Ногинского района первого в России завода по производству смесей и реагентов-анализаторов, которые позволяют выявлять скрытые заболевания на различных стадиях.