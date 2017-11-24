Иранским тяжелоатлеткам разрешили соревноваться в хиджабах

Президент Федерации тяжелой атлетики Ирана Али Моради рассказал, что тяжелоатлетки страны смогут принимать участие в международных спортивных соревнованиях. Об этом сообщает Reuters.

«Мы создали женский комитет Федерации тяжелой атлетики Ирана, и у нас есть талантливые спортсменки», — заявил Моради.

По его словам, тяжелая атлетика находится на самом высоком уровне для иранских мужчин, и на нулевом — для женщин. «Они обладают большой работоспособностью, как и мужчины, и смогут выступать на международных чемпионатах в специальной одежде для мусульманских спортсменов в ближайшем будущем», — отметил президент федерации.

В 2011 году Международная федерация тяжелой атлетики разрешила спортсменкам выступать в традиционном исламском хиджабе.

Женщины получили возможность участвовать в соревнованиях по тяжелой атлетике с 1983 года. На чемпионатах мира они появились в 1987 году, на Олимпийских играх — в 2000-м.