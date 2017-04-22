В США мусульманке разрешили боксировать в хиджабе. Об этом в четверг, 20 апреля, пишет Star Tribune.

По данным газеты, из-за религиозных убеждений 16-летней Амайе Зафар (Amaiya Zafar) из города Оукдейл (штат Миннесота) позволили во время боев надевать этот предмет религиозной одежды, а также закрывать руки и ноги.

«Это важный шаг. Она вложила в это много усилий. Она получила право продемонстрировать свои навыки, и я счастлив за нее», — подчеркнул тренер девушки Натаниэль Хейле (Nathaniel Haile).

Первый матч одетая таким образом Амайя сможет провести уже в апреле.

Спортсменка мечтает выступить на Олимпиаде-2020 года в Токио, однако для этого ей предстоит убедить Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA) также разрешить ей выходить на ринг в хиджабе и с закрытыми конечностями.

В марте компания Nike представила первую модель спортивного хиджаба. Предполагается, что в продажу эти головне уборы поступят в 2018 году и будут представлены в трех цветах: черном, сером и обсидиановом.