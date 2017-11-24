Восьмичасовой кутеж с путанами обошелся петербуржцу в 1,5 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина лишился 1,5 миллиона рублей после кутежа с проститутками, сообщает «Фонтанка.ру» в пятницу, 24 ноября.

Потерпевший приехал в бордель с сумкой, в которой лежали деньги, предположительно, полученные после удачной сделки с машиной. В интим-салоне он провел около восьми часов и отправился домой на такси, которое для него вызвал охранник заведения.

Доехав до нужного адреса и выйдя на улицу, мужчина получил по голове от неизвестных, сумку с деньгами у него забрали.

В региональном главке МВД изданию сообщили, что по данному факту проводится проверка.

14 ноября нагрянувшие в притон на Ивановской улице петербургские полицейские задержали 73-летнюю проститутку Ширин, стоимость часа работы которой составляла 1,2 тысячи рублей. На нее и еще двух жриц любви составили административные протоколы.