Задержание главы женской ячейки исламистов в Петербурге попало на видео

В Санкт-Петербурге сотрудники УФСБ России задержали россиянку, руководившую, по данным спецслужбы, региональной женской ячейкой запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Кадры оперативной съемки публикует РЕН ТВ.

На женщину завели уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Как передавало в середине ноября «Радио Озодлик» (узбекская редакция «Радио Свобода»), в Ташкенте силовики массово задерживают местных жителей по подозрению в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир».

В октябре в Татарстане задержали 8 предполагаемых участников «Хизб ут Тахрир», в марте в том же регионе были задержаны 15 человек по подозрению в участии в этой организации.

Верховный суд России признал «Хизб ут-Тахрир» террористической в 2003 году, как отмечает «Медиазона», организация легально действует на территории Украины и других стран. Издание добавляет, что за время существования «Хизб ут-Тахрир» не брала на себя ответственности ни за один теракт.