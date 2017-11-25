Суарес спас сына Месси от скуки

Тьяго Месси, сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сыграл в гляделки с форвардом Луисом Суаресом во время скучной церемонии вручения «Золотой бутсы» (Golden Shoe). Видеозапись разместила испанская Marca в своем Twitter-аккаунте.

Перед началом мероприятия Тьяго рассмешил футболиста своим приветствием, а во время церемонии решил с ним поиграть, чем вызвал улыбку у присутствующих.

Церемония вручения престижной награды, где было снято видео, прошла накануне в пятницу, 14 ноября. «Золотую бутсу» получил Месси.