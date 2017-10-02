Суарес промахнулся и в ярости разорвал на себе футболку

Видео: Павел Смирнов / YouTube

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес от негодования после промаха «Лас-Пальмасу» в рамках седьмого тура чемпионата Испании разорвал на себе футболку. Видео появилось в Twitter-аккаунте Football Tribe.

Поскольку запасной формы не было, форвард вынужден был покинуть поле, а сине-гранатовые доигрывали встречу в меньшинстве.

Каталонцы разгромили «Лас-Пальмас» со счетом 3:0. Матч состоялся при пустых трибунах из-за проходящего в Каталонии референдума.

«Барселона» с 21 очком в активе возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Лас-Пальмас» с 6 очками располагается на 17-й позиции.