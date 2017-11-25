Перестрелка возле Донецкой фильтровальной станции попала на видео

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ опубликовала на YouTube видео перестрелки возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Стрельба ведется в ночное время, камеры зафиксировали нарушение режима прекращения огня с 15 по 19 ноября.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории. Она частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, находящиеся под контролем Киева. Также ДФС обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, контролируемых ополченцами ДНР. Станция регулярно подвергается обстрелам.