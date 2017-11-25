Наступление ВСУ в Донбассе сорвал болтливый волонтер

Украинская армия планировала в Донбасса масштабную наступательную операцию, но она была сорвана из-за излишней болтливости добровольного помощника. Об этом заявили в штабе 54-й бригады ВСУ, передает украинский канал ТСН.

Силовики планировали захватить большую территорию и выйти на окраину Горловки, удерживаемой вооруженными силами ДНР. Но один из волонтеров опубликовал в соцсетях информацию о готовящемся наступлении, и военные самопровозглашенной республики подтянули резервы.

«Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности», — прокомментировал ситуацию один из командиров бригады.

Как сообщалось 22 ноября, украинские военные воспользовались хаосом в Луганске и пошли в наступление. Но, как утверждает ТСН, все успехи ограничились захватом поселков Травневое и Гладосово.



