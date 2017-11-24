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Комбат батальона «Призрак» рассказал о бое с украинцами на Светлодарской дуге

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Алексей Марков
Алексей Марков

Командир батальона «Призрак» вооруженных сил самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Марков заявил об уничтожении в районе города Светлодарск диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня укропы (так в Донбассе пренебрежительно называют сторонников киевских властей — прим. «Ленты.ру») в очередной раз попытались перебраться на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо "двухсотых" [погибших] с их стороны, двое "трехсотых" [раненых] с нашей», — сказал Марков.

Он добавил, что бойцы ВСУ выскочили на два пулемета противника. «Я до сих пор не могу понять, на что они рассчитывали», — отметил комбат «Призрака».

В свою очередь, украинский волонтер Семен Кабакаев на своей странице в Facebook сообщил, что в ВСУ много погибших и раненых. «Позвонили с передовых позиций, настроение отвратительное. Есть несколько пропавших, сейчас проводят эвакуацию», — сказал он.

Пресс-центр штаба АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) сообщил, что всего за сутки ВСУ потеряли пять человек убитыми.

22 ноября украинский волонтер Юрий Мысягин сказал, что украинская армия перешла в наступление в районе Светлодарска. По его словам, ВСУ захватили несколько поселков и стратегических высот.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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