Жители захваченного ВСУ поселка потребовали вернуть их обратно в ДНР

Жители поселка Гладосово, который накануне был занят военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), обратились к замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу с просьбой вернуть их обратно в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее обращение в Twitter опубликовал военный корреспондент Александр Коц. Письмо также опубликовано в сообществе «Новости Новороссии» в «ВКонтакте».

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Действия ВСУ жители Гладосово назвали вероломными. «Многих жителей поселка арестовали и увезли в неизвестном направлении. Мы призываем вас как гаранта соблюдения минских договоренностей прибыть к нам в поселок и зафиксировать беспредел украинских властей. А также зафиксировать статус нашего поселка, согласно волеизъявлению жителей, как территорию Донецкой народной республики», — говорится в письме.

Украинские военные заняли Гладосово в ночь на 22 ноября. Населенный пункт находится в так называемой серой зоне, разделяющей позиции силовиков и ополченцев. Уточняется, что поселок захватили военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар». «Каратели под покровом ночи ворвались в поселок и заблокировали каждый дом, запретив под угрозой применения оружия местным жителям покидать свои жилища», — заявили в Минобороны ДНР.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.