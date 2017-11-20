Жители подконтрольного Киеву города в Донбассе отказались говорить на украинском

Жители подконтрольного Киеву города Авдеевка в Донбассе обвинили украинскую армию в обстрелах жилых домов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил киевский журналист Андрей Цаплиенко.

По словам журналиста, в Авдеевке в субботу, 18 ноября, состоялся митинг. «На нем Павлу Малыхину, главе местной военно-гражданской администрации, определенные люди предъявили, что именно он несет ответственность за перебитый газопровод», — отметил Цаплиенко, добавив, что к ополченцам у местных жителей претензий нет.

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Цаплиенко подчеркнул, что участники акции отказались разговаривать с Малыхиным на украинском языке. «Павел говорил с людьми на украинском. Государственном. И тут из толпы провокаторы начали вопить: "Не понимаем! Говори по-русски!!!" Стало совершенно ясно, что дело не в газопроводе. Неужели я один чувствую фантомную боль весны 2014-го? Неужели кто-то забыл, что за такими возгласами потом приходят российские танки?» — сообщил журналист.

Авдеевка — одна из самых горячих точек Донбасса. В сентябре представители ОБСЕ отметили, что почти половина всех нарушений режима тишины приходится на этот населенный пункт, а также на район аэропорта Донецка и поселок Ясиноватая.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.