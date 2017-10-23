Ночной бой украинца в бронеколпаке и ополченцев показали на видео

Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook опубликовало видео ночного боя военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Авдеевке.

На кадрах видно, что боец ВСУ забирается в бронеколпак и, не пристреливаясь, открывает огонь через маленькую амбразуру сначала из пулемета, а потом из автомата. После этого военнослужащий берет гранатомет и с криком «Слава Украине!» стреляет из РПГ.

16 октября писатель и политрук одного из батальонов ополчения ДНР Захар Прилепин заявил, что по ночам на позициях подразделения постоянно происходят бои с военнослужащими ВСУ. «Приходится отгонять. Отгоняем. Каждую ночь обкладывают из минометов, работает снайпер, [крупнокалиберный пулемет] "Утес"», — рассказал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.