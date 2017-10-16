Прилепин рассказал подробности боев с украинской армией под Мариуполем

Писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Захар Прилепин заявил, что каждые три дня на позициях подразделения в окрестностях Мариуполя происходит бой с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 16 октября, он написал на своей странице в Facebook.

«ВСУшники подползают метров на 400 и из-за бугра начинают накидывать по нашим окопам. Приходится отгонять. Отгоняем.

Каждую ночь обкладывают из минометов, работает снайпер, [крупнокалиберный пулемет] "Утес"», — рассказал Прилепин.

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Он добавил, что за последние три недели четверо бойцов его подразделения получили ранения. «Одному бойцу осколок вошел в лоб, под каску, прошел через мозг и остановился у затылочной кости за два сантиметра. Были уверены, что — все, не выкарабкается, но чудо случилось — разговаривает, все помнит, просится в строй», — отметил писатель. По его словам, еще одному ополченцу оторвало ступню.

«Мою группу на днях плотно накрыли на подходе к позициям: 150 метров ползли под плотным, по-над головами, огнем: 12, 7, снайпер, АГС [автоматический гранатомет станковый]. Одного бойца ранило осколком в плечо. Я был уверен, что доползем не все, но пацаны из окопов нас прикрыли, часть группы отползла назад, а мы закатились в окопы несколько раздраженные, но живые», — рассказал Прилепин.

17 августа представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что именно в районе Мариуполя украинские силовики могут предпринять попытку наступления. По его словам, для осуществления провокаций Киев перебросил сюда артиллерийские подразделения, военные приведены в готовность.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.