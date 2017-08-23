Украинские пограничники приготовились отразить высадку диверсантов в Мариуполе

Украинские морские пограничники будут в усиленном режиме охранять побережье Мариуполя 24 августа, в День независимости страны, чтобы предотвратить высадку ополченцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Моряки-пограничники будут постоянно отслеживать подводную и надводную обстановку чтобы максимально защитить граждан от взрывоопасных предметов и вероятных диверсионных групп, которые могут проникнуть с неподконтрольной стороны моря», — говорится в пресс-релизе.

В Госпогранслужбе отметили, что «боевое дежурство будут осуществлять несколько тактических групп в составе кораблей и катеров морской охраны».

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В мае командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что из перехвата переговоров ополченцев в радиоэфире получило информацию о готовности сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) к прорыву украинских позиций в окрестностях Мариуполя.

В марте представители ополчения сообщали о том, что украинские катера обстреляли позиции ополченцев на побережье Азовского моря.

С апреля 2014-го в Мариуполе действовала администрация ДНР, однако в июне того же года город был занят украинской армией.