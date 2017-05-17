В Киеве предрекли наступление ополченцев в направлении Мариуполя

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовятся к прорыву позиций украинских силовиков в районе села Павлополь в окрестностях Мариуполя. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в Министерстве обороны Украины, передает агентство УНИАН.

«Для этого противник стягивает живую силу и технику на этом направлении», — отмечается в сообщении. Поясняется, что информацию украинские военнослужащие получили, перехватив переговоры ополченцев в радиоэфире.

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20 марта бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали силами до двух взводов позиции противника в районе села Коминтерново в окрестностях Мариуполя. «В ходе огневого контакта потери со стороны ВСУ составили десять убитых и пятеро раненых, уничтожена одна единица бронетехники БМП-1», — сообщили в командовании ДНР.

12 марта в ДНР заявили о попытке украинских силовиков атаковать позиции ополченцев в акватории Азовского моря. Ополченцы открыли ответный огонь, один из украинских катеров получил серьезные повреждения.

Мариуполь — один из крупнейших промышленных центров Украины. С апреля по июнь 2014 года населенный пункт входил в состав ДНР. В сентябре того же года боевая техника ополченцев вошла в город, однако наступление было остановлено в связи с подписанием минского протокола.