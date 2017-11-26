Депутат ответил на слова Нурмагомедова о вскрывшем живот из-за пыток друге

Депутат Госдумы от республики Дагестан Ризван Курбанов отправил запрос с просьбой о проверке информации о том, что друг бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Аким Кулиев подвергся пыткам. Об этом чиновник сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«По ситуации, связанной с информацией об Акиме Кулиеве, подозреваемом в поджоге здания администрации Рутульского района, мною с грифом "весьма срочно" уже направлен официальный запрос на имя заместителя генерального прокурора России, уважаемого Ивана Ивановича Сыдорука, с просьбой организовать проверку и, в случае выявлении нарушений закона, принять меры прокурорского реагирования», — добавил Курбанов.
Нурмагомедов накануне опубликовал фотографию своего окровавленного друга, указав, что он вспорол себе живот после нескольких дней пыток. По его словам, Кулиев и еще «пара человек» обвиняются в поджоге администрации Рутульского района Дагестана. Где именно происходили пытки, Нурмагомедов не сказал.
При этом на сайте управления МВД по Дагестану сообщалось, что задержанный по подозрению в поджоге местный житель 1984 года рождения сам нанес себе ранения осколками кафеля в область живота и руки.
Пожар в здании администрации Рутульского района произошел в ночь на 14 сентября.