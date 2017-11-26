Кремль рассказал о сирийском марафоне Путина

Предпринятый президентом России Владимиром Путиным марафон по урегулировании ситуации в Сирии продолжится. Об этом в эфире программы «Вести недели» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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«Президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться», — сказал Песков.

Так он прокомментировал прошедшую 22 ноября в Сочи встречу Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и иранским лидером Хасаном Рухани. По словам Пескова, «поработать еще предстоит изрядно».

Двумя днями ранее, 20 ноября, Путин встретился в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом. Как сказал Пескова, переговоры с сирийским лидером внесли большой вклад в последующую трехстороннюю встречу.

На переговорах 22 ноября главы трех государств договорились о необходимости укрепить меры доверия в Сирии и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в эту страну.