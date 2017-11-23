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Путин уронил стул Эрдогана

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Президент России Владимир Путин уронил стул, на котором сидел его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. На это обратили внимание пользователи Twitter.

Судя по одному из видео, это произошло, когда Путин, Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани завершили совместное выступление для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Сочи, состоявшихся 22 ноября. Российский лидер поднялся, направился к сидевшему слева от него Эрдогану, пожал ему руку и одновременно отодвинул от него стул, чтобы турецкому президенту, по-видимому, было удобнее встать из-за стола, однако стул упал.

В отрывке трансляции турецкого телевидения видно, что к упавшему стулу сразу подошел человек в штатском и поднял его.

Видео: @taxfreelt / Twitter

На переговорах президентов России, Турции и Ирана обсуждалось урегулирование политической ситуации в Сирии. Главы государств, в частности, договорились о необходимости укрепления мер доверия в арабской республике и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в эту страну.

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