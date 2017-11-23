Путин уронил стул Эрдогана

Президент России Владимир Путин уронил стул, на котором сидел его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. На это обратили внимание пользователи Twitter.

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Судя по одному из видео, это произошло, когда Путин, Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани завершили совместное выступление для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Сочи, состоявшихся 22 ноября. Российский лидер поднялся, направился к сидевшему слева от него Эрдогану, пожал ему руку и одновременно отодвинул от него стул, чтобы турецкому президенту, по-видимому, было удобнее встать из-за стола, однако стул упал.

В отрывке трансляции турецкого телевидения видно, что к упавшему стулу сразу подошел человек в штатском и поднял его.

Видео: @taxfreelt / Twitter

На переговорах президентов России, Турции и Ирана обсуждалось урегулирование политической ситуации в Сирии. Главы государств, в частности, договорились о необходимости укрепления мер доверия в арабской республике и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в эту страну.