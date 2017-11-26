В английском чемпионате фанат заменил получившего травму судью

NorwichCityFC / Twitter

Болельщик английского футбольного клуба «Норвич» заменил резервного судью во время матча 19-го тура Чемпионшипа против «Престон Норт Энд». Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте команды.

В конце матча один из линейных арбитров получил травму, и его место занял четвертый судья, замены которому не нашлось. Главный судья встречи Тим Робинсон увел футболистов с поля и собирался прервать игру, однако один из болельщиков «Норвича» вызвался заменить резервного арбитра.

С одобрения главного судьи фанат занял место четвертого рефери. В джинсах и куртке он отработал чуть больше десяти минут, за которые объявил замену и показал 10 минут добавленного времени.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Норвич» занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, в активе команды 24 очка. «Престон Норт Энд» расположился на 13-м месте с 26 очками.