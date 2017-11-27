В Подмосковье начали строительство «Чайна-тауна»

В Московской области 27 ноября запустили проект строительства второй очереди бизнес-парка «Гринвуд». Общая стоимость строительства составляет 150 миллионов долларов, инвесторами выступили компании из Поднебесной, сообщает сайт Министерства строительной области Московской области.

«Планируется построить несколько офисных корпусов, гостиницу и выставочный комплекс с элементами торговой инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы. По планам, на территории бизнес-парка будет создано около четырех тысяч рабочих мест.

В финансировании строительства «Гринвуда» активное участие принимает корпорация «ЧЭНТУН» в лице дочернего подразделения «Чайна Чэнтун Интернешенел».Поддержку оказывает правительство Московской области.

Вторая очередь проекта подразумевает создание офисно-деловой части недалеко от Красногорска, на территории, прилегающей к МКАД, между Ленинградским и Волоколамским шоссе. Первая очередь была запущено китайским инвестором в 2010 году.

Сообщается, что на торжественной церемонии присутствовали посол КНР в России Ли Хуэй, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Ли Цзинъюань, президент Китайской государственной корпорации «ЧЭНТУН» Чжу Бисинь и заместитель президента Китайской строительной инжиниринговой корпорации Вэй Янь.

В июле сообщалось о планах создания Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества объемом 10 миллиардов долларов.