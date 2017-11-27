Поклонская рассказала о банде детства и мужчине мечты

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала подробности своей биографии и описала свой идеал мужчины в программе «Мужской разговор», которая вышла на «Восьмом канале». Запись передачи была опубликована в YouTube.

Бывший прокурор Крыма говорила о своем детстве, рассказывала, как «тырила видеокассеты у родителей», ловила и убивала бабочек ради коллекции и гуляла со своей «бандой». В 14 лет она приняла решение работать в правоохранительных органах, чтобы «восстанавливать справедливость», пояснила она.

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Поклонская также ответила на вопрос о настоящем мужчине. «Настоящий мужчина должен быть защитником. Защитником родины. Он должен понимать значение слов "честь" и "достоинство". И еще есть понятия чести и достоинства страны, которую нужно беречь и защищать», — заявила депутат.

Она посетовала на то, что мужчины ее боятся и даже оскорбляют. «Это показывает их сущность. В последнее время демократии и равенства всех полов некоторые забывают свой пол. Нужно об этом не забывать: все-таки Россия — высоконравственная страна», — сказала экс-прокурор Крыма.

Депутат добавила, что врагов у нее нет, а ее друзьями являются весь коллектив крымской прокуратуры и новые коллеги по Государственной думе, у которых она многому учится. «Надо дипломатию иметь. Политика — дело, отличающееся от прокурорской службы», — пояснила Поклонская.

«Лента.ру» спросила у читателей «ВКонтакте» , что из деяний молодой Наташи Поклонской было ужасней всего: