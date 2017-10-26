Православные активисты подарили Поклонской букеты белых роз

Православные активисты приехали в Госдуму и подарили депутату Наталье Поклонской белые розы. Таким образом они поздравили ее с победой над фильмом Алексея Учителя «Матильда», пишет портал «Дни.ру».

Члены организации исполнили для Поклонской песню, пожелали ей долголетия и подарили десять букетов по 101 белой розе в каждом.

Когда пение окончилось, стоявший рядом с депутатом мужчина в очках повернулся к Поклонской и поцеловал ее.

«Этот фильм будут сами и смотреть. Ни один человек, уважающий себя и свою историю, верующий человек, не пойдет на этот фильм», — сказала Поклонская о «Матильде».

Все подаренные цветы депутат собирается отнести в храм Пресвятой Богородицы. При этом заявление о картине она планирует сделать уже в ближайшее время.

Фильм «Матильда» оказался в центре внимания благодаря устроенному Поклонской скандалу. Парламентарий десятки раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбами проверить ленту и призывала запретить ее.

В России в официальный прокат картина Алексея Учителя вышла 26 октября.