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Протаранившего кинотеатр из-за «Матильды» уральца признали невменяемым

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Мужчина, обвиняемый в поджоге кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, признан невменяемым. Об этом сообщается в четверг, 26 октября, на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Как отметили в региональном главке, причастность 39-летнего жителя города Ирбит к поджогу установлена. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. Обвиняемого намерены направить на принудительное лечение.

Утром 4 сентября Денис Мурашов протаранил здание кинотеатра на автомобиле УАЗ, после чего поджег машину и скрылся. Мужчину задержали, когда он пришел в больницу и пожаловался на полученные ожоги. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога»).

Сообщалось, что во время допроса Мурашов заявил о недовольстве намерением показывать в кинотеатре фильм «Матильда», а также что он состоит на учете у психиатра.

После инцидента в сети также появилось интервью с Мурашовым. Мужчина за три недели до этого выступил на митинге против «Матильды» в Тюмени. В частности, он называл ленту «порнухой», с которой должны бороться все.

В официальный прокат в России картина Алексея Учителя выходит 26 октября. Сюжет фильма строится вокруг романа будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В картине есть постельные сцены цесаревича с танцовщицей, поэтому часть верующих считает, что таким образом фильм оскорбляет их чувства.

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